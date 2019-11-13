Трамп заявил, что его дочь создала 14 миллионов рабочих мест

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь и главный советник Белого дома Иванка Трамп создала в стране 14 млн рабочих мест. Об этом он сказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка 12 ноября, сообщает Mediaite.

Президент США рассказал, что изначально, два с половиной года назад, целью его дочери было создание 500 тысяч кадровых мест, однако к настоящему времени Иванка Трамп создала 14 миллионов рабочих мест.

При этом он отметил, что обучение и подготовку для этих рабочих мест будут оплачивать крупнейшие компании мира, поскольку государство не может этого сделать.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности встречаться с лидерами диктаторских режимов, если это будет хорошо для США.

Ранее Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации, в которой бывший вице-президент Джо Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Также РБК-Украина сообщало, что Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН из-за нижнего белья. Дочь президента США Дональда Трампа выбрала для мероприятия белую юбку Prada и тонкую голубую блузку, которая просвечивала грудь.