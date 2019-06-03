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Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:39
Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Американский лидер призвал демократов в Конгрессе "вернуться к работе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов Америки, которые контролируют Палату представителей Конгресса, не смогут добиться его импичмента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Глава США призвал демократов "возвращаться к работе".

Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента

"Демократы не смогут добиться импичмента президента за преступления, совершенные демократами. Факты всплывают. Самая масштабная "охота на ведьм" в американской истории! Конгресс, вернитесь на работу и помогите нам на границе, с ценами на лекарства и с инфраструктурой", - написал Трамп.

Напомним, влиятельные демократы заявляют, что американский Конгресс должен инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа после подведения итогов специальным прокурором Робертом Мюллером по работе следствия по вмешательству России в выборы США 2016 года.

Как писало РБК-Украина ранее, импичмент Трампа состоянию на май поддерживала почти половина американцев. По данным опроса, с середины апреля число сторонников импичмента Трампа в США выросло с 40% до 45%. В то же время 42% респондентов считают, что его нельзя отстранять от должности, а еще 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

Добавим, в апреле Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него.

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