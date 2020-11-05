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Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли после дня выборов, не будут считать

Вашингтон, Четверг 05 ноября 2020 17:39
Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли после дня выборов, не будут считать
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередное скандальное заявление относительно выборов. Он заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня голосования, не будут обрабатываться.

Соответствующее заявление американский президент разместил на своей странице в Twitter.

"Любые бюллетени, которые поступят после дня выборов, не будут подсчитаны", - написал Трамп.

Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли после дня выборов, не будут считать

Соцсеть Twitter сразу же обозначила это сообщение президента США как такое, что может вводить в заблуждение, поскольку не понятно, кем и когда было принято решение об остановке подсчета голосов.

Напомним, сегодня Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США.

Как писало РБК-Украина, в ОБСЕ раскритиковали Трампа за его заявления о нарушениях на выборах. В организации считают заявления Трампа безосновательными и наносящими вред доверию общества к демократическим институтам.

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