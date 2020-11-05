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Трамп заявив, що бюлетені, які прийшли після дня виборів, не будуть рахувати

Вашингтон, Четвер 05 листопада 2020 17:39
Трамп заявив, що бюлетені, які прийшли після дня виборів, не будуть рахувати
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив чергову скандальну заяву щодо виборів. Він заявив, що бюлетені, які прийшли поштою після дня голосування, не будуть оброблятися.

Відповідну заяву американський президент розмістив на своїй сторінці у Twitter.

"Будь-які бюлетені, які надійдуть після дня виборів, не будуть підраховані", - написав Трамп.

Трамп заявив, що бюлетені, які прийшли після дня виборів, не будуть рахувати

Соцмережа Twitter відразу ж позначила цей допис президента США як такий, що може вводити в оману, оскільки не зрозуміло, ким та коли було ухвалене рішення про зупинку підрахунку голосів.

Зазначимо, це вже не перша заява Трампа щодо підрахунку голосів на виборах. Американський президент стверджує, що його конкуренти - демократи - вчиняють систематичні порушення під час встановлення результатів голосування.

Нагадаємо, сьогодні Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента США.

Як писало РБК-Україна, в ОБСЄ розкритикували Трампа за його заяви про порушення на виборах. В організації вважають заяви Трампа безпідставними та такими, що шкодять довірі суспільства до демократичних інституцій.

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