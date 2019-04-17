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Трамп заявил, что не боится публикации полного отчета Мюллера


Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Он считает, что после публикации отчета все станет понятно и логично.

"Я слышал, что это (полный отчет Мюллера - ред.) выйдет в четверг. Это хорошо. И там не может быть ничего такого, потому что преступления не было. Ничего не было", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года

Согласно содержания обнародованного отчета, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

Ранее, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

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