Трамп заявил, что не боится публикации полного отчета Мюллера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Он считает, что после публикации отчета все станет понятно и логично.

"Я слышал, что это (полный отчет Мюллера - ред.) выйдет в четверг. Это хорошо. И там не может быть ничего такого, потому что преступления не было. Ничего не было", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Согласно содержания обнародованного отчета, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

Ранее, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.