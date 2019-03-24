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В США анонсировали обнародование отчета расследования Мюллера

Новости » Политика    24.03.2019 - 21:41
В США анонсировали обнародование отчета расследования Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Отчет о расследовании вмешательства России в выборы США будет опубликован сегодня

Итог специального прокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов Америки 2016 года будет опубликован до 22:00 по киевскому времени воскресенья, 24 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, итог расследования вмешательства Российской Федерации в американские выборы, которое длилось 22 месяца, будет опубликован генеральным прокурором Уильямом Барром сегодня, 24 марта.

По словам представителя Министерства юстиции США, вывод расследования будет опубликован до 22:00 по киевскому времени.

Напомним, генпрокурор США Уильям Барр ознакомился с отчетом о расследовании Мюллера. В Министерстве юстиции сообщили, что в настоящее время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета, сам Барр заявил, что намерен отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.

Кроме того, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

Как писало РБК-Украина, специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Доклад спецпрокурора, который сейчас имеет статус секретного, передали в Министерство юстиции США.

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