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Трамп заявив, що не боїться публікації повного звіту Мюллера


Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Він вважає, що після публікації звіту все стане зрозуміло і логічно.

"Я чув, що це (повний звіт Мюллера - ред.) вийде в четвер. Це добре. І там не може бути нічого такого, тому що злочину не було. Нічого не було", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Відповідно до змісту оприлюдненого звіту, спецпрокурор Мюллер не виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо здійснили змову з Російською Федерацією.

Раніше, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

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