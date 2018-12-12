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Трамп заявил, что не боится импичмента

Новости » Политика    12.12.2018 - 14:26
Трамп заявил, что не боится импичмента
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп считает, что народ восстал бы в случае его импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится угрозы импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что в случае его импичмента народ бы восстал.

"Трудно привлечь к ответственности тех, кто не сделал ничего плохого и создал величайшую экономику в истории нашей страны.Я не обеспокоен (по поводу импичмента, - ред.), нет. Я думаю, что люди восстали бы, если бы это случилось", - заявил он.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что Трамп на сегодняшний день реально рассматривает вероятность объявления ему импичмента и опасается этого. 

Кроме того, член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер заявлял, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента

Также сообщалось, что по данным опроса Axios и Survey Monkey, в США чуть менее половины жителей выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента Трампа

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