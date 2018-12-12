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Трамп заявив, що не боїться імпічменту

Новини » Політика    12.12.2018 - 14:26
Трамп заявив, що не боїться імпічменту
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп вважає, що народ повстав би в разі його імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться загрози імпічменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що в разі його імпічменту народ би повстав.

"Важко притягнути до відповідальності тих, хто не зробив нічого поганого і створив найбільшу економіку в історії нашої країни. Я не стурбований (з приводу імпічменту, - ред.), ні. Я думаю, що люди повстали б, якщо б це сталося", - заявив він.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерело повідомляв, що Трамп на сьогоднішній день реально розглядає ймовірність оголошення йому імпічменту і побоюється цього.

Крім того, член Демократичної партії з Нью-Йорка Джеррольд Недлер заявляв, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.

Також повідомлялося, що за даними опитування Axios і Survey Monkey, в США трохи менше половини жителів виступають за те, щоб Конгрес запустив процедуру імпічменту Трампа.

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