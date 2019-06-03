Трамп заявив, що американські компанії підуть з Мексики через мігрантів

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп вважає, що влада Мексики може вирішити прикордонну кризу за один день

Американські компанії залишать територію Мексики і повернуться в Сполучені Штати в тому випадку, якщо влада Мексики не покладе край незаконній міграції в США. Про це написав у своєму Twitter президент США Дональд Трамп.

Він повідомив, що Мексика відправляє велику делегацію для обговорення міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні.

"Проблема в тому, що вони "розмовляють" 25 років. Ми хочемо діяти, а не говорити. Вони можуть вирішити прикордонну кризу за один день, якщо побажають. В іншому випадку наші компанії та робочі місця повернуться в США!", - написав Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що введення мита на товари з Мексики спрямоване не тільки на те, щоб припинити потік нелегальних мігрантів з цієї країни в США, але й на боротьбу з наркотрафіком.

Нагадаємо, Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.