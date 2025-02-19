Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні під час війни склала 300 млрд доларів. Це викликало бурхливу реакцію серед експертів та політиків в Україні.
Детальніше про реальні обсяги американської допомоги під час війни – у матеріалі РБК-Україна.
За інформацією Кільського інституту світової економіки, який постійно відслідковує обсяг допомоги Україні і публікує звіт Ukraine Support Tracker, з початку повномасштабної війни і станом на 19 лютого 2025 року, загальна допомога від США становила 114,2 мільярди євро.
Середній курс євро до долара, за період з 24 лютого 2022 р. по 19 лютого 2024 року (включно), за даними Європейського центрального банку, становив 1,0675 долара за 1 євро. Таким чином, допомога від США склала 121,9 мільярди доларів.
Згідно звіту Ukraine Support Tracker, враховуючи курс євро/долар, із загальної суми підтримки від США, гуманітарна частина склала 3,7 мільярдів доларів, фінансова підтримка – 49,7 мільярдів доларів і військова допомога – 68,5 мільярдів доларів.
Згідно інформації Міністерства фінансів України, станом на 28 січня 2025 року, обсяг фінансової допомоги від США, яка була спрямована до загального фонду державного бюджету склав 31,2 мільярдів доларів. Також в кінці грудня 2024 року Україна отримала від США 1 мільярд доларів в рамках ініціативи країн «Великої сімки» ERA Mechanism, яка надає кошти, отримані від продажу заморожених російських активів. Згідно цієї програми, від США ще має надійти 19 мільярдів доларів в рамках цієї ініціативи. Тобто, сумарно обсяг фінансової допомоги від США буде становити 51,2 мільярди доларів.
8 січня Міністерство оборони США опублікувало інформацію про обсяг військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією Пентагону, станом на 8 січня 2025 року, загальна сума військової підтримки становила 66,5 мільярди доларів.
Як повідомлялося, 11 лютого президент Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні з початку повномасштабної війни понад 300 мільярдів доларів. 19 лютого він поставив питання щодо того, як були використані ці кошти та необхідності підготувати відповідні звіти.
У відповідь на заяву Трампа, 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що вся вартість зброї, яка була використана за час повномасштабної війни становила 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів доларів Україна забезпечила самостійно, а 200 мільярдів надали США та ЄС разом.
Зеленський додав, що безпосередньо від США надійшло військової допомоги на суму 67 мільярдів доларів та ще 31,5 мільярди доларів в якості фінансової допомоги.