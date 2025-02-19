Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни

Аналітика інституту з Німеччини

За інформацією Кільського інституту світової економіки, який постійно відслідковує обсяг допомоги Україні і публікує звіт Ukraine Support Tracker, з початку повномасштабної війни і станом на 19 лютого 2025 року, загальна допомога від США становила 114,2 мільярди євро.

Середній курс євро до долара, за період з 24 лютого 2022 р. по 19 лютого 2024 року (включно), за даними Європейського центрального банку, становив 1,0675 долара за 1 євро. Таким чином, допомога від США склала 121,9 мільярди доларів.

Згідно звіту Ukraine Support Tracker, враховуючи курс євро/долар, із загальної суми підтримки від США, гуманітарна частина склала 3,7 мільярдів доларів, фінансова підтримка – 49,7 мільярдів доларів і військова допомога – 68,5 мільярдів доларів.

Оцінки від українського Мінфіну і Пентагону

Згідно інформації Міністерства фінансів України, станом на 28 січня 2025 року, обсяг фінансової допомоги від США, яка була спрямована до загального фонду державного бюджету склав 31,2 мільярдів доларів. Також в кінці грудня 2024 року Україна отримала від США 1 мільярд доларів в рамках ініціативи країн «Великої сімки» ERA Mechanism, яка надає кошти, отримані від продажу заморожених російських активів. Згідно цієї програми, від США ще має надійти 19 мільярдів доларів в рамках цієї ініціативи. Тобто, сумарно обсяг фінансової допомоги від США буде становити 51,2 мільярди доларів.

8 січня Міністерство оборони США опублікувало інформацію про обсяг військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією Пентагону, станом на 8 січня 2025 року, загальна сума військової підтримки становила 66,5 мільярди доларів.