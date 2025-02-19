Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская помощь Украине во время войны составила 300 млрд долларов. Это вызвало бурную реакцию среди экспертов и политиков в Украине.
Подробнее о реальных объемах американской помощи во время войны - в материале РБК-Украина.
По информации Кильского института мировой экономики, который постоянно отслеживает объем помощи Украине и публикует отчет Ukraine Support Tracker, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 19 февраля 2025 года, общая помощь от США составила 114,2 миллиарда евро.
Средний курс евро к доллару, за период с 24 февраля 2022 г. по 19 февраля 2024 года (включительно), по данным Европейского центрального банка, составлял 1,0675 доллара за 1 евро. Таким образом, помощь от США составила 121,9 миллиарда долларов.
Согласно отчету Ukraine Support Tracker, учитывая курс евро/доллар, из общей суммы поддержки от США, гуманитарная часть составила 3,7 миллиардов долларов, финансовая поддержка - 49,7 миллиардов долларов и военная помощь - 68,5 миллиардов долларов.
Согласно информации Министерства финансов Украины, по состоянию на 28 января 2025 года, объем финансовой помощи от США, которая была направлена в общий фонд государственного бюджета составил 31,2 миллиардов долларов. Также в конце декабря 2024 года Украина получила от США 1 миллиард долларов в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA Mechanism, которая предоставляет средства, полученные от продажи замороженных российских активов. Согласно этой программе, от США еще должно поступить 19 миллиардов долларов в рамках этой инициативы. То есть, суммарно объем финансовой помощи от США будет составлять 51,2 миллиарда долларов.
8 января Министерство обороны США опубликовало информацию об объеме военной поддержки, предоставленной Украине с начала полномасштабного вторжения. По информации Пентагона, по состоянию на 8 января 2025 года, общая сумма военной поддержки составляла 66,5 миллиарда долларов.
Как сообщалось, 11 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США выделили Украине с начала полномасштабной войны более 300 миллиардов долларов. 19 февраля он поставил вопрос о том, как были использованы эти средства и необходимости подготовить соответствующие отчеты.
В ответ на заявление Трампа, 19 февраля Владимир Зеленский заявил, что вся стоимость оружия, которое было использовано за время полномасштабной войны составила 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов Украина обеспечила самостоятельно, а 200 миллиардов предоставили США и ЕС вместе.
Зеленский добавил, что непосредственно от США поступило военной помощи на сумму 67 миллиардов долларов и еще 31,5 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи.