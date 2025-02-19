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Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни

Україна, Середа 19 лютого 2025 15:50
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Трамп завищив суму допомоги Україні: скільки реально передали США під час війни Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні під час війни склала 300 млрд доларів. Це викликало бурхливу реакцію серед експертів та політиків в Україні.

Детальніше про реальні обсяги американської допомоги під час війни – у матеріалі РБК-Україна.

Аналітика інституту з Німеччини

За інформацією Кільського інституту світової економіки, який постійно відслідковує обсяг допомоги Україні і публікує звіт Ukraine Support Tracker, з початку повномасштабної війни і станом на 19 лютого 2025 року, загальна допомога від США становила 114,2 мільярди євро.

Середній курс євро до долара, за період з 24 лютого 2022 р. по 19 лютого 2024 року (включно), за даними Європейського центрального банку, становив 1,0675 долара за 1 євро. Таким чином, допомога від США склала 121,9 мільярди доларів.

Згідно звіту Ukraine Support Tracker, враховуючи курс євро/долар, із загальної суми підтримки від США, гуманітарна частина склала 3,7 мільярдів доларів, фінансова підтримка – 49,7 мільярдів доларів і військова допомога – 68,5 мільярдів доларів.

Оцінки від українського Мінфіну і Пентагону

Згідно інформації Міністерства фінансів України, станом на 28 січня 2025 року, обсяг фінансової допомоги від США, яка була спрямована до загального фонду державного бюджету склав 31,2 мільярдів доларів. Також в кінці грудня 2024 року Україна отримала від США 1 мільярд доларів в рамках ініціативи країн «Великої сімки» ERA Mechanism, яка надає кошти, отримані від продажу заморожених російських активів. Згідно цієї програми, від США ще має надійти 19 мільярдів доларів в рамках цієї ініціативи. Тобто, сумарно обсяг фінансової допомоги від США буде становити 51,2 мільярди доларів.

8 січня Міністерство оборони США опублікувало інформацію про обсяг військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією Пентагону, станом на 8 січня 2025 року, загальна сума військової підтримки становила 66,5 мільярди доларів.

Як повідомлялося, 11 лютого президент Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні з початку повномасштабної війни понад 300 мільярдів доларів. 19 лютого він поставив питання щодо того, як були використані ці кошти та необхідності підготувати відповідні звіти.

Реакція Зеленського

У відповідь на заяву Трампа, 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що вся вартість зброї, яка була використана за час повномасштабної війни становила 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів доларів Україна забезпечила самостійно, а 200 мільярдів надали США та ЄС разом.

Зеленський додав, що безпосередньо від США надійшло військової допомоги на суму 67 мільярдів доларів та ще 31,5 мільярди доларів в якості фінансової допомоги.

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