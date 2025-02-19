Трамп завысил сумму помощи Украине: сколько реально передали США во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская помощь Украине во время войны составила 300 млрд долларов. Это вызвало бурную реакцию среди экспертов и политиков в Украине.

Подробнее о реальных объемах американской помощи во время войны - в материале РБК-Украина .

Аналитика института из Германии

По информации Кильского института мировой экономики, который постоянно отслеживает объем помощи Украине и публикует отчет Ukraine Support Tracker, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 19 февраля 2025 года, общая помощь от США составила 114,2 миллиарда евро.

Средний курс евро к доллару, за период с 24 февраля 2022 г. по 19 февраля 2024 года (включительно), по данным Европейского центрального банка, составлял 1,0675 доллара за 1 евро. Таким образом, помощь от США составила 121,9 миллиарда долларов.

Согласно отчету Ukraine Support Tracker, учитывая курс евро/доллар, из общей суммы поддержки от США, гуманитарная часть составила 3,7 миллиардов долларов, финансовая поддержка - 49,7 миллиардов долларов и военная помощь - 68,5 миллиардов долларов.

Оценки от украинского Минфина и Пентагона

Согласно информации Министерства финансов Украины, по состоянию на 28 января 2025 года, объем финансовой помощи от США, которая была направлена в общий фонд государственного бюджета составил 31,2 миллиардов долларов. Также в конце декабря 2024 года Украина получила от США 1 миллиард долларов в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA Mechanism, которая предоставляет средства, полученные от продажи замороженных российских активов. Согласно этой программе, от США еще должно поступить 19 миллиардов долларов в рамках этой инициативы. То есть, суммарно объем финансовой помощи от США будет составлять 51,2 миллиарда долларов.

8 января Министерство обороны США опубликовало информацию об объеме военной поддержки, предоставленной Украине с начала полномасштабного вторжения. По информации Пентагона, по состоянию на 8 января 2025 года, общая сумма военной поддержки составляла 66,5 миллиарда долларов.