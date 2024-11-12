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Україна розробляла план перемоги для адміністрації Трампа: FT дізналося подробиці

Вівторок 12 листопада 2024 10:25
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Україна розробляла план перемоги для адміністрації Трампа: FT дізналося подробиці Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розробила план перемоги для зміцнення зв'язків із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа, пропонуючи бізнес-угоди та військову співпрацю. Це пов'язано з побоюваннями, що обраний президент США може піти на мирну угоду з Росією, послабивши підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами українських і європейських чиновників, ідеї були розроблені з урахуванням "транзакційного" підходу Трампа.

"Ми хочемо, щоб він побачив в Україні актив, а не проблему", - заявив один з учасників підготовки.

Один із запропонованих пунктів - замінити частину американських військ, розміщених у Європі, українськими силами після завершення війни. Ще одна ідея, за словами джерел, близьких до розробки плану перемоги, передбачає розподіл природних ресурсів України серед західних партнерів, що, на думку учасників, має зацікавити Трампа.

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах в українському парламенті, назвав звернення до Трампа «мудрим кроком».

"Трамп хоче бути переможцем, а не переможеним. Щоб стати переможцем, йому потрібно показати Путіну його місце", - підкреслив він.

Водночас експерти вважають, що Зеленський має продемонструвати готовність до переговорів із Росією.

"Україна обмежена своїми національними інтересами та очікуваннями суспільства", - зазначила директорка київського аналітичного центру “Нова Європа” Альона Гетманчук.

Україна також розглядає заміну свого посла у Вашингтоні, щоб налагодити зв'язки з командою Трампа. Західні союзники реагують на пропозиції Києва з обережністю, побоюючись, що мирна угода може послабити безпеку Європи.

План перемоги

План перемоги України було представлено у Верховній Раді. Він складається з п'яти публічних пунктів та трьох секретних додатків. Серед ключових ініціатив - запрошення України до НАТО.

Раніше президент Зеленський зазначав, що деяким країнам, які не надають Україні достатньої допомоги, деталі секретних додатків не розкриватимуться.

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Дональд Трамп План перемоги Зеленського
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