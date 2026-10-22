Трамп зателефонував Маску, щоб зняти обмеження Starlink для України, - WSJ

Як зазначило видання, у четвер, одразу після телефонної розмови, система почала функціонувати у звичному режимі.

Українські посадовці підтвердили, що швидкість роботи терміналів зросла, хоча повну функціональність поки не відновлено.

Трамп висловив невдоволення тим, що обмеження швидкості знижували ефективність українських безпілотників та перехоплювачів у боротьбі з російськими атаками.

За словами американських посадовців, цього тижня політик неодноразово заявляв про намір повністю зняти будь-які ліміти на роботу зв'язку вздовж лінії фронту.

"Зняття обмежень значно посилить ударні можливості України на оперативну глибину, а також сприятиме розширенню використання реактивних перехоплювачів", - зазначив Майкл Кофман, експерт із питань війни з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Кофман додав, що перші перевірки з боку українських підрозділів засвідчили стабілізацію роботи системи.

Водночас компанія SpaceX, Ілон Маск та посольство України у Вашингтоні на момент публікації утрималися від коментарів.

У Білому домі порадили орієнтуватися на заяви Трампа, який раніше заперечував свою причетність до запровадження обмежень швидкості Starlink.