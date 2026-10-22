Трамп позвонил Маску, чтобы снять ограничения Starlink для Украины, - WSJ

Президент США Дональд Трамп обратился к основателю SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения на работу военной версии Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отметило издание, в четверг, сразу после телефонного разговора, система начала функционировать в обычном режиме.
Украинские чиновники подтвердили, что скорость работы терминалов выросла, хотя полная функциональность пока не восстановлена.
Трамп выразил недовольство тем, что ограничение скорости снижало эффективность украинских беспилотников и перехватчиков в борьбе с российскими атаками.
По словам американских чиновников, на этой неделе политик неоднократно заявлял о намерении полностью снять какие-либо лимиты на работу связи вдоль линии фронта.
"Снятие ограничений значительно усилит ударные возможности Украины на оперативную глубину, а также будет способствовать расширению использования реактивных перехватчиков", - отметил Майкл Кофман, эксперт по войне из Фонда Карнеги за международный мир.
Кофман добавил, что первые проверки со стороны украинских подразделений показали стабилизацию работы системы.
В то же время, компания SpaceX, Илон Маск и посольство Украины в Вашингтоне на момент публикации воздержались от комментариев.
В Белом доме посоветовали ориентироваться на заявления Трампа, ранее отрицавшего свою причастность к введению ограничений скорости Starlink.
Напомним, ранее сообщалось, что ограничение скорости терминалов Starlink на передовой в Украине, вероятно, было снято, а украинские операторы дронов уже проводят испытания.
Кроме того, 23 конгрессмена США написали письмо президенту Дональду Трампу с призывом повлиять на Илона Маска для предоставления Украине полного доступа к системам Starlink для ударов по целям РФ.