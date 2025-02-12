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Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Дональд Трамп зателефонує президенту України Володимиру Зеленському "просто зараз". Розмова відбудеться після переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

Коментуючи розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, Трамп заявив, що зателефонує президенту України Володимиру Зеленському "просто зараз".

"Ми також домовилися (з Путіним, - ред.), що наші відповідні команди розпочнуть переговори негайно, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що відбулася, що я і зроблю просто зараз", - зазначив він.

Також Трамп додав, що мільйони людей загинули у війні, яка не сталася б, якби він був президентом.

"Але вона трапилася, і тому повинна закінчитися. Більше жодне життя не має бути втрачено!", - констатував президент США.

 

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Вони, зокрема, обговорювали війну РФ проти України.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже півтори години.

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