Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним

Коментуючи розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, Трамп заявив, що зателефонує президенту України Володимиру Зеленському "просто зараз".

"Ми також домовилися (з Путіним, - ред.), що наші відповідні команди розпочнуть переговори негайно, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що відбулася, що я і зроблю просто зараз", - зазначив він.

Також Трамп додав, що мільйони людей загинули у війні, яка не сталася б, якби він був президентом.

"Але вона трапилася, і тому повинна закінчитися. Більше жодне життя не має бути втрачено!", - констатував президент США.