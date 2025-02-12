Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

Комментируя разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, Трамп заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому "прямо сейчас".

"Мы также договорились (с Путиным, - ред), что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - отметил он.

Также Трамп добавил, что миллионы людей погибли в войне, которая не случилась бы, будь он президентом.

"Но она случилась, и поэтому должна закончиться. Больше ни одна жизнь не должна быть потеряна!", - констатировал президент США.