Трамп після зустрічі з Зеленським зробив жорстку заяву про Путіна

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.
"У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше - через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!", - написав Трамп.
Також президент США назвав безглуздою інформацію в ЗМІ про те, що Україна повинна повернути собі територію, зокрема Крим, щоб зупинити війну.
"Вкрай упереджений і бездарний письменник з Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни. Чому цей легковажний репортер не пише про те, що саме Обама дав змогу Росії захопити Крим в України без жодного пострілу?", - ідеться в публікації.
Крім того, Трамп зазначив, що яку б угоду він не уклав стосовно РФ і України, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, то видання The New York Times «все одно говоритиме про неї погано».
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський були у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска. Перед церемонією вони провели коротку зустріч, на якій обговорювали "чутливі питання".
"Звісно про те, як досягти миру, і які були результативні зустрічі в Парижі та Лондоні", - повідомив Зеленський журналістам.
Також менш ніж годину тому стало відомо, що Путін на вчорашній зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом заявив, що Росія готова до переговорів з Україною "без жодних попередніх умов". Про це розповів спікер Кремля Дмитро Пєсков.
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