Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність РФ до переговорів із Києвом без жодних попередніх умов", - пише ЗМІ з посиланням на Пєскова.

За його словами, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, вчора Віткофф прилетів до Москви на зустріч із Путіним, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. Розмова між ними тривала близько трьох годин.

Незабаром помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що сторони обговорили "українську кризу". А саме, йшлося про можливість "відновлення переговорів між представниками Російської Федерації та України.

Також він анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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