Трамп после встречи с Зеленским сделал жесткое заявление о Путине

Американский лидер заявил, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни. В связи с этим возникает подозрение, что глава Кремля не хочет завершать войну, и с ним нужно обращаться иначе.

"У Путина не было ни одной причины за последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому - через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!", - написал Трамп.

Также президент США назвал нелепой информацию в СМИ о том, что Украина должна вернуть себе территорию, в том числе Крым, чтобы остановить войну.

"Крайне предвзятый и бездарный писатель из Times, выполнил указания своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, которая хуже всего со времен Второй мировой войны. Почему этот легковесный репортер не пишет о том, что именно Обама дал возможность России захватить Крым у Украины без единого выстрела?", - говорится в публикации.

Кроме того, Трамп отметил, что какую бы сделку он не заключил касаемо РФ и Украины, даже если это будет самое лучшее соглашение в истории, то издание The New York Times "все равно будет говорить о нем плохо".