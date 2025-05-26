Трамп засудив Путіна за ракетні удари по Україні: "Він убиває людей"

Обстріли України та реакція США

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни комбіновано атакували Київ та інші міста України дронами і ракетами різних типів. Унаслідок атаки було зафіксовано безліч пошкоджень цивільної інфраструктури, а також були жертви і постраждалі.

Після того, що сталося, представники різних країн почали висловлювати свою реакцію, проте від США було мовчання. Лише ближче до вечора першим відреагував спецпредставник Трампа в Україні генерал Кіт Келлог.

"Це Київ. Безладне вбивство жінок і дітей вночі в їхніх будинках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних. Ці напади ганебні. Припиніть вбивства. Припиніть вогонь негайно", - написав Келлог, прикріпивши фото нічної столиці у вогні.

Трохи згодом пастор Марк Бернс, якого вважають духовним радником Трампа, теж розкритикував атаки, які здійснює Росія.

"Ці удари не тільки завдають нищівної шкоди мирному населенню, а й підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів, які забороняють напад на некомбатантів (на цивільних - ред.)", - написав Бернс у соцмережі Х.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні в ніч на 26 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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