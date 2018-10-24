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Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Новости » Политика    24.10.2018 - 01:45
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Президент США заявил, что "встреча, вероятней всего, состоится"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Париже 11 ноября 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной встречи двух президентов в Париже, Трамп сказал "Возможно".

"В настоящее время это обсуждается", - добавил президент США.

"Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча, - ред.) еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", - заявил Трамп.

Отметим, что 11 ноября в столице Франции должны пройти торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. На мероприятии запланировано присутствие обоих лидеров стран.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Путин инициирует встречу с Трампом 11 ноября в Париже. Путин встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, в ходе встречи Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября. 

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