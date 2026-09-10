Трамп заробив мільйони доларів на фоні війни з Іраном, - CNBC

Президент США Дональд Трамп зробив інвестиції у дев'ять найбільших нафтогазових компаній. При цьому за шість місяців війни з Іраном зростання вартості цих акцій принесло йому мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC News .

Згідно з публікацією, журналісти порівняли вартість акцій у портфелі Трампа в період з 27 лютого, коли почалася з Іраном - і до 31 серпня.

Зокрема, було виявлено 9 активів, в яких є інвестиції Трампа. Серед них - акції Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy та Williams Companies.

Так, на тлі зростання цих енергетичних компаній американський лідер заробив від 1,5 до 4,4 млн. доларів. Розкид прибутку залежить від того, яке значення діапазону вартості активу брати за основу, зазначену у фінансовій декларації Трампа.

У звітах Трампа зазначено, що до 29 червня було здійснено щонайменше 23 купівлі та продажу акцій дев'яти компаній, що є останньою датою, коли президент США розкрив інформацію про будь-які угоди.

При цьому видання зазначає, що у звітах не вказано точну кількість акцій, ціни угод або які саме акції було продано. У зв'язку з цим наведені оцінки не відображають фактичний прибуток або точну кількість акцій, що належать до Трампу.

CNBC додало, що не виявило жодних доказів того, що Трамп або його інвестиційні менеджери здійснювали угоди, заздалегідь знаючи про його рішення, що його фінансові інтереси впливали на політику або що він давав вказівки щодо проведення будь-яких конкретних угод.

Тим не менш, ці документи є останнім прикладом того, як Трамп володіє багатомільйонними фінансовими активами в галузі, яка стосується військових і дипломатичних рішень його адміністрації.