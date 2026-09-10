Трамп заработал миллионы долларов на фоне войны с Ираном, - CNBC

Президент США Дональд Трамп сделал инвестиции в девять крупнейших нефтегазовых компаний. При этом за шесть месяцев войны с Ираном рост стоимости этих акций принес ему миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC News .

Согласно публикации, журналисты сравнили стоимость акций в портфеле Трампа в период с 27 февраля, когда началась с Ираном - и по 31 августа.

В частности, было выявлено 9 активов, в которых есть инвестиции Трампа. Среди них - акции Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Williams Companies.

Так, на фоне роста этих энергетических компаний американский лидер заработал от 1,5 до 4,4 млн долларов. Разброс прибыли зависит от того, какое значение диапазона стоимости актива брать за основу, которые указаны в финансовой декларации Трампа.

В отчетах Трампа указано, что до 29 июня были совершенны как минимум 23 покупки и продажи акций девяти компаний, что является последней датой, когда президент США раскрыл информацию о каких-либо сделках.

При этом издание отмечает, что в отчетах не указано точное количество акций, цены сделок или какие именно акции были проданы. В связи с этим приведенные оценки не отражают фактическую прибыль или точное количество акций, принадлежащих Трампу.

CNBC добавило, что не обнаружило никаких доказательств того, что Трамп или его инвестиционные менеджеры совершали сделки, заранее зная о его решениях, что его финансовые интересы влияли на политику или что он давал указания по проведению каких-либо конкретных сделок.

Тем не менее, эти документы являются последним примером того, как Трамп владеет многомиллионными финансовыми активами в отрасли, которая затронута военными и дипломатическими решениями его администрации.