Трамп запустить рекламну кампанію, щоб уповільнити зростання популярності Гарріс, - Reuters

Цього тижня штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа запустить рекламну кампанію, щоб спробувати сповільнити зростання популярності віце-президента США Камали Гарріс.

Як повідомляється, вартість рекламної кампанії становить 10 млн доларів США. Вона буде запущена в шести штатах, що вагаються, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь суперниці Трампа Камали Гарріс.

Агенство зазначає, що це найбільша купівля Трампом реклами з січня, коли він боровся із суперниками-республіканцями за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Передвиборний штаб Трампа не відповів на прохання прокоментувати ситуацію, але бліц-акція відбулася, коли кандидатура Гарріс змінила перебіг перегонів.

Також Reuters додало, що після кількох місяців нападок на придатність Байдена до влади передвиборна кампанія Трампа була змушена змінити курс, щоб знайти новий посил, який можна було б використати проти молодшої та динамічнішої 59-річної Гарріс.

Зокрема, у понеділок 78-річний Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social рекламу, в якій використовував слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборних заходів та дебатів, намагаючись зобразити її як украй ліберальну жінку, відірвану від простих американців.

У відповідь Гарріс звинуватила передвиборний штаб Трампа у брехні щодо її послужного списку.