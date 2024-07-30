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Іран використовує таємну кампанію впливу, щоб підірвати кандидатуру Трампа, - CNN

Вівторок 30 липня 2024 00:53
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Іран використовує таємну кампанію впливу, щоб підірвати кандидатуру Трампа, - CNN Фото: екс-президент США та нині кандидат у президенти Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Іран використовує приховану активність у соціальних та пов'язаних з нею операціях щодо впливу, щоб спробувати підірвати кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це заявив співробітник Управління директора національної розвідки (ODNI), передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Розвідувальна спільнота США зафіксувала, що Тегеран намагається вплинути на президентські вибори, оскільки лідери Ірану, ймовірно, хочуть уникнути результату, який, на їхню думку, посилить напруженість у відносинах із США.

Як пише CNN, недавня діяльність іранського впливу здійснювалася у формі "прихованих акаунтів у соціальних мережах та пов'язаної з ними діяльністю".

За словами представника ODNI, уподобання Ірану щодо кандидата у президенти США не змінилося з 2020 року. Згідно з розсекреченим звітом американської розвідки, на виборах у 2020 році Іран проводив багатопланову приховану компанію впливу, спрямовану на підрив перспектив переобрання Трампа.

У той же час, з 2020 року немає змін і у уподобаннях Росії, коли Москва провела ряд операцій впливу на підтримку Трампа і була спрямована на очорнення Джо Байдена.

У коментарі CNN Постійне представництво Ірану при ООН заявило, що країна не має жодних цілей і не займається діяльністю, спрямованою на те, щоб вплинути на вибори в США.

"Значна частина таких звинувачень характеризується психологічними операціями, які мають штучно активізувати виборчі кампанії", - додали в іранському представництві.

Нагадаємо, що за даними The Washington Post, Росія побоюється перемоги віцепрезидента США Камали Гарріс на виборах президента. У Кремлі таких як Гарріс називають "ліберальними терористами" і "ліберальними диктаторами", а отже, з такими людьми "буде дуже важко покласти край конфлікту".

Як повідомляло РБК-Україна, днями Дональд Трамп заявив, що якщо він програє на виборах президента, тоді конфлікти на Близькому сході можуть перерости в третю світову війну.

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