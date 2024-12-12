Трамп запросив на інавгурацію президента КНР Сі Цзіньпіна, - CBS News

За словами джерел телеканалу, запрошення на інавгурацію Трампа 20 січня у Вашингтоні було надіслане Сі на початку листопада. Відтоді було незрозуміло, прийняв його китайський лідер чи ні.

В інтерв'ю NBC News у п'ятницю Трамп сказав, що він "дуже добре ладнає" з Цзіньпінем та що вони "спілкувалися ще на цьому тижні".

Присутність на інавгурації глави Білого дому була б безпрецедентною для лідера Китаю, як основного геополітичного суперника США.

Китайські "яструби" та мита

Трамп призначив на ключові посади у своїй новій адміністрації численних китайських "яструбів", зокрема сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря.

Новообраний президент заявив, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не зробить більше для припинення торгівлі наркотиком фентанілом, що викликає сильну залежність. Під час передвиборчої кампанії він також погрожував запровадженням тарифів на китайські товари на рівні понад 60%.

Наприкінці листопада державні ЗМІ Китаю попередили Трампа, що його обіцянка накласти додаткові мита на китайські товари, може втягнути дві найбільші економіки світу до взаємно руйнівної тарифної війни.

Окремо в середу посол Китаю в США Се Фен зачитав лист Сі на урочистому засіданні Американсько-китайської ділової ради у Вашингтоні, в якому китайський лідер заявив, що Пекін готовий підтримувати зв'язок зі США.

"Ми повинні обрати діалог, а не конфронтацію, і взаємовигідну співпрацю, а не ігри з нульовою сумою. Дві країни не повинні роз'єднувати ланцюги поставок", - йдеться у листі Сі.

Однак посол США в Пекіні Ніколас Бернс, у заздалегідь записаному відеозверненні сказав, що Китай часом намагається "підсолодити" складні та конкурентні відносини.

"Жодна радісна розмова не зможе приховати наші глибокі розбіжності", - сказав Бернс.

Участь інших лідерів

Крім президента Китаю, команда Трампа порушила питання про ймовірність прийому інших лідерів у Капітолії 20 січня.

За словами джерела CBS News, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що має теплі стосунки з Трампом і цього тижня відвідав його в Мар-а-Лаго, "все ще роздумує" над тим, чи брати участь у зустрічі.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, адже вони знають, що він скоро повернеться до влади та відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі", - сказала прес-секретар новообраного президента США Кароліна Левітт.

В CBS News зазначили, що на інавгурацію як правило запрошують послів та інших дипломатів. Однак записи Державного департаменту, датовані 1874 роком, показують, що іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади.