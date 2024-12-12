Трамп пригласил на инаугурацию президента КНР Си Цзиньпина, - CBS News

По данным источников телеканала, приглашение на инаугурацию Трампа 20 января в Вашингтоне было отправлено Си в начале ноября. С тех пор было непонятно, принял его китайский лидер или нет.

В интервью NBC News в пятницу Трамп сказал, что он "очень хорошо ладит" с Цзиньпинем и что они "общались еще на этой неделе".

Присутствие на инаугурации главы Белого дома было бы беспрецедентным для лидера Китая, как основного геополитического соперника США.

Китайские "ястребы" и пошлины

Трамп назначил на ключевые должности в своей новой администрации многочисленных китайских "ястребов", в том числе сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря.

Новоизбранный президент заявил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения торговли наркотиком фентанилом, который вызывает сильную зависимость. Во время предвыборной кампании он также угрожал введением тарифов на китайские товары на уровне более 60%.

В конце ноября государственные СМИ Китая предупредили Трампа, что его обещание наложить дополнительные пошлины на китайские товары, может втянуть две крупнейшие экономики мира во взаимно разрушительную тарифную войну.

Отдельно в среду посол Китая в США Се Фэн зачитал письмо Си на торжественном заседании Американо-китайского делового совета в Вашингтоне, в котором китайский лидер заявил, что Пекин готов поддерживать связь с США.

"Мы должны выбрать диалог, а не конфронтацию, и взаимовыгодное сотрудничество, а не игры с нулевой суммой. две страны не должны разъединять цепи поставок", - говорится в письме Си.

Однако посол США в Пекине Николас Бернс, в заранее записанном видеообращении сказал, что Китай порой пытается "подсластить" сложные и конкурентные отношения.

"Ни один радостный разговор не сможет скрыть наши глубокие разногласия", - сказал Бернс.

Участие других лидеров

Помимо президента Китая, команда Трампа подняла вопрос о вероятности приема других лидеров в Капитолии 20 января.

По словам источника CBS News, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий теплые отношения с Трампом и на этой неделе посетивший его в Мар-а-Лаго, "все еще раздумывает" над тем, участвовать ли во встрече.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, ведь они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", - сказала пресс-секретарь новоизбранного президента США Каролина Левитт.

В CBS News отметили, что на инаугурацию обычно приглашают послов и других дипломатов. Однако записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, показывают, что иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.