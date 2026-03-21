UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп запропонував купити мир з Іраном або продовження війни, - ЗМІ

12:20 21.03.2026 Сб
2 хв
Президент США запропонував "купити" мир з Іраном або продовження війни за трильйони доларів
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів - залежно від того, хочуть вони продовження чи зупинки війни з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.

Читайте також: США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент

Умови від Трампа

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:

  • 5 трильйонів доларів - якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала
  • 2,5 трильйона доларів - якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт.

Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

Нещодавно США скасували свої санкції проти іранської нафти. Вони видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продати близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, що вже перебуває на танкерах у морі.

Ліцензія діє лише місяць - до 19 квітня - і стосується виключно нафти, завантаженої на танкери до 20 березня. Нові закупівлі чи виробництво не дозволяються.

Також США частково послабили обмеження щодо російської нафти. Своє рішення вони пояснили необхідністю стабілізації постачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп