Трамп запропонував купити мир з Іраном або продовження війни, - ЗМІ

Умови від Трампа

За даними ЗМІ, президент США виставив країнам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) два варіанти:

5 трильйонів доларів - якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала

- якщо хочуть, щоб війна з Іраном тривала 2,5 трильйона доларів - якщо хочуть її зупинити.

Того ж дня Трамп заявив, що мета операції не зводиться до зміни влади в Ірані. За його словами, США діють разом із союзниками, щоб досягти своїх безпекових цілей і не втягнутися у затяжний конфлікт.

Трамп також зазначив, що спільний тиск американських і ізраїльських збройних сил завдав серйозної шкоди іранській інфраструктурі, і тепер її відновлення буде вкрай складним.

Нещодавно США скасували свої санкції проти іранської нафти. Вони видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продати близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, що вже перебуває на танкерах у морі.