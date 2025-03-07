Трамп запропонував Ірану провести переговори щодо ядерної угоди, - Reuters

Як повідомляє агенство, Трамп висловив сподівання, що Іран погодиться провести переговори щодо ядерної угоди.

"Я сказав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива - ми повинні щось зробити, тому що не можна допустити появи ще однієї ядерної зброї", - зазначив президент США.

За його словами, є два "способи боротьби з Іраном" - військовий або укладання угоди.

"Я вважаю за краще укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди", - додав Трамп.

Міністерство закордонних справ Ірану поки не відреагувало на пропозицію американського президента.