Трамп запропонував Ірану провести переговори щодо ядерної угоди, - Reuters

Президент США Дональд Трамп хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду. Він надіслав лідеру країни листа з пропозицією таких переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє агенство, Трамп висловив сподівання, що Іран погодиться провести переговори щодо ядерної угоди.
"Я сказав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива - ми повинні щось зробити, тому що не можна допустити появи ще однієї ядерної зброї", - зазначив президент США.
За його словами, є два "способи боротьби з Іраном" - військовий або укладання угоди.
"Я вважаю за краще укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди", - додав Трамп.
Міністерство закордонних справ Ірану поки не відреагувало на пропозицію американського президента.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Адже такий договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.
Згодом Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що в лютому цього року Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним звернувся до нього з проханням, щоб Росія була посередником у спілкуванні з Іраном з таких питань, як ядерна програма.
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