Трамп запретил въезд в США ученым из Китая

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну ученых и аспирантов из Китая. Он утверждает, что сделал это, чтобы защитить интеллектуальную собственность и технологий страны.

Об этом говорится в опубликованном Белым домом бюллетене.

Трамп утверждает, что Китай может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности и технологий из Соединенных Штатов.

Согласно документу, въезд запрещен также для граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий.

Также в страну не могут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F или J для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.

Ранее Трамп заявил, что США "приостановят въезд в страну некоторых иностранных граждан из Китая, которых определили как потенциальную угрозу безопасности".

Также 29 мая Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ.

Группы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики призвали Трампа изменить свое решение.