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Трамп заборонив в'їзд у США іноземцям, які побували в Бразилії

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 04:04
Трамп заборонив в'їзд у США іноземцям, які побували в Бразилії
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Мова йде про тих, хто побував у Бразилії за останні два тижні

Сполучені Штати Америки заборонили в'їжджати на територію країни іноземцям які побували в Бразилії. Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомила 24 травня прес-служба Білого дому.

Зазначається, що обмеження торкнуться тих подорожуючих, які повернулися з Бразилії за останні два тижні. Пов'язано це з тим, що в Бразилії зараз несприятлива обстановка з коронавірусом.

Трамп заявив, що відкриті кордони у ситуації Бразилією "загрожують національній безпеці американців".

Необмежений в'їзд в Сполучені Штати осіб, допускається: для громадян США; будь-якому іноземцю, який є чоловіком/дружиною громадянина США; батькам або законним опікунам громадян США, прийомним дітям громадян США та ін.

Також обмеження не поширюється на членів екіпажів авіарейсів або морських лайнерів.

Нагадаємо, що Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд іноземцям, які приїжджають на сезонні роботи.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України БразилияДональд Трампзапрет на въезд
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