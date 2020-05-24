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Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников

Новости » Политика     24.05.2020 - 22:27
Германия продлила разрешение на въезд сезонных работников
Фото: поле в Германии (flickr.com Bernd Walz)

Сезонные работники смогут ездить в Германию до 15 июня

Немецкое правительство согласовало продление срока для въезда в Германию сезонных рабочих. Срок был продлен до 15 июня.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что разрешение на въезд сезонных рабочих должно было действовать до конца мая.

Условия для въезда, в частности максимальный контингент в 80 тысяч рабочих и наличие разрешения на работу, сохраняются.

В Германию уже прибыли более 30 тысяч сезонных рабочих из других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия решила самолетами привозить сезонных рабочих из стран Восточной Европы из-за дефицита рабочей силы.

Кроме того, в Германии рассматривают возможность введения залога для получения рабочей визы иностранцами.

Также в Германии планировали принять решение о продлении ограничений на зарубежные поездки до 14 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Германиязаробитчане
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