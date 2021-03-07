Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора денег

Три письма были отправлены в Национальный республиканский комитет, Национальный республиканский комитет Конгресса и Национальный республиканский сенатский комитет адвокатами Трампа. Они требуют от этих крупных компаний прекратить использование имени 45-го президента США при отправке какие-либо электронных писем или продаже товаров для пожертвований партии.

Разослать такие письма Трамп решил после того, как узнал, что его имя использовали республиканцы для сбора средств. Они присоединились к демократам в голосовании, чтобы объявить ему импичмент в январе.

В то же время, представители Республиканской партии отмечают, что невозможно не использовать имя Дональда Трампа, поскольку он слишком популярен.

Также известно, что сам Трамп использует Save America SuperPAC и DonaldJTrump.com для сбора денег на собственную политическую компанию.