Трамп заборонив Республіканської партії використовувати своє ім'я для збору грошей

Три листи було відправлено в Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет адвокатами Трампа. Вони вимагають від цих великих компаній припинити використання імені 45-го президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

Розіслати такі листи Трамп вирішив після того, як дізнався, що його ім'я використовували республіканці для збору коштів. Вони приєдналися до демократів в голосуванні, щоб оголосити йому імпічмент в січні.

У той же час, представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Також відомо, що сам Трамп використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.