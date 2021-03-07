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Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора денег

Новина українською → США, Воскресенье 07 марта 2021 04:44
Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора денег Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Бывший президент США Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать свое имя для сбора средств. Соответствующее письмо направили адвокаты Трампа трем крупнейшим группам по сбору средств для Республиканской партии.

Об этом сообщает Politico.

Три письма были отправлены в Национальный республиканский комитет, Национальный республиканский комитет Конгресса и Национальный республиканский сенатский комитет адвокатами Трампа. Они требуют от этих крупных компаний прекратить использование имени 45-го президента США при отправке какие-либо электронных писем или продаже товаров для пожертвований партии.

Разослать такие письма Трамп решил после того, как узнал, что его имя использовали республиканцы для сбора средств. Они присоединились к демократам в голосовании, чтобы объявить ему импичмент в январе.

В то же время, представители Республиканской партии отмечают, что невозможно не использовать имя Дональда Трампа, поскольку он слишком популярен.

Также известно, что сам Трамп использует Save America SuperPAC и DonaldJTrump.com для сбора денег на собственную политическую компанию.

Напомним, Дональд Трамп в третий раз может выдвинуться кандидатом в президенты США. Он убежден, что победит.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп вакцинировался от коронавируса еще в январе. Какой именно вакциной привился экс-президент США не уточняется.

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