Трамп заборонив Республіканської партії використовувати своє ім'я для збору грошей

Колишній президент США Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору коштів. Відповідний лист направили адвокати Трампа трьом найбільшим групам зі збору коштів для Республіканської партії.

Три листи було відправлено в Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет адвокатами Трампа. Вони вимагають від цих великих компаній припинити використання імені 45-го президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

Розіслати такі листи Трамп вирішив після того, як дізнався, що його ім'я використовували республіканці для збору коштів. Вони приєдналися до демократів в голосуванні, щоб оголосити йому імпічмент в січні.

У той же час, представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Також відомо, що сам Трамп використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.