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Трамп заборонив Республіканської партії використовувати своє ім'я для збору грошей

Новость на русском → США, Неділя 07 березня 2021 04:44
Трамп заборонив Республіканської партії використовувати своє ім'я для збору грошей Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Колишній президент США Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору коштів. Відповідний лист направили адвокати Трампа трьом найбільшим групам зі збору коштів для Республіканської партії.

Про це повідомляє Politico.

Три листи було відправлено в Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет адвокатами Трампа. Вони вимагають від цих великих компаній припинити використання імені 45-го президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

Розіслати такі листи Трамп вирішив після того, як дізнався, що його ім'я використовували республіканці для збору коштів. Вони приєдналися до демократів в голосуванні, щоб оголосити йому імпічмент в січні.

У той же час, представники Республіканської партії зазначають, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Також відомо, що сам Трамп використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.

Нагадаємо, Дональд Трамп втретє може висунутися кандидатом у президенти США. Він переконаний, що переможе.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп вакцинувалася від коронавирусу ще в січні. Якою саме вакциною прищепився екс-президент США не уточнюється.

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