Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе

Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон заявил, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом он сказал во время дачи показаний комитетам Палаты представителей, стенограмма слушаний опубликована на National Public Radio (NPR).

Как он отметил, в день, когда Россия захватила украинских моряков и корабли, в Госдепартаменте подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но в Белом доме заблокировали его публикацию.

Андерсон отправил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о том, что президент наложил запрет на любые заявления о том, что случилось. Он пояснил, что связывает запрет с недостатком информации.

Напомним, помощник секретаря министра обороны Лаура Купер в Конгрессе заявила, что Администрация президента США Дональда Трапма самом деле собиралась заморозить военную поддержку для Украины по политическим мотивам. В обмен Трамп хотел получить от украинской власти заявление о расследовании против семьи Байденов, сказала Купер.

Кроме того, в письме главному юристу Палаты представителей США адвокат Болтона Чарльз Купер написал, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон владеет информацией о кампании давления Белого дома на Украину, которая до сих пор остается неизвестной для расследования импичмента Трампа.