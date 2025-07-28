Трамп записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджею

За словами Трампа, він провів розмову з в.о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай і прем'єром Камбоджі Хуном Мане.

"Радий повідомити, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі", - написав він.

Трамп похвалився, що він нібито завершив уже безліч воєн "всього за шість місяців".

"Я пишаюся тим, що є президентом миру", - додав він.