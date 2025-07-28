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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджею

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа досягли перемир'я завдяки його втручанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

За словами Трампа, він провів розмову з в.о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай і прем'єром Камбоджі Хуном Мане.

"Радий повідомити, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі", - написав він.

Трамп похвалився, що він нібито завершив уже безліч воєн "всього за шість місяців".

"Я пишаюся тим, що є президентом миру", - додав він.

Перемир'я між Таїландом і Камбоджею

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею розгорівся 24 липня 2025 року внаслідок зіткнень на спірній території, де обидві сторони перейшли до застосування артилерії, ракет і авіанальотів.

28 липня в Куала-Лумпурі під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, президента США Дональда Трампа і представників Китаю було досягнуто безумовного і негайного перемир'я між Таїландом і Камбоджею.

Перемир'я набуло чинності опівночі і передбачає відновлення високорівневої комунікації, створення механізмів моніторингу та подальшу зустріч військових командирів.

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Сполучені Штати АмерикиТаїландКамбоджаДональд Трамп