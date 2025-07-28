Трамп записал себе в заслуги перемирие между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа достигли перемирия благодаря его вмешательству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
По словам Трампа, он провел разговор с и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячай и премьером Камбоджи Хуном Мане.
"Рад сообщить, что после вмешательства президента Дональда Дж. Трампа обе страны достигли перемирия и мира. Поздравляю всех! Завершив эту войну, мы спасли тысячи жизней. Я поручил своей торговой команде возобновить переговоры по торговле", - написал он.
Трамп похвастался, что он якобы завершил уже множество войн "всего за шесть месяцев".
"Я горжусь тем, что являюсь президентом мира", - добавил он.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей разгорелся 24 июля 2025 года в результате столкновений на спорной территории, где обе стороны перешли к применению артиллерии, ракет и авианалетов.
28 июля в Куала-Лумпуре под эгидой премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президента США Дональда Трампа и представителей Китая была достигнуто безусловное и незамедлительное перемирие между Таиландом и Камбоджей.
Перемирие вступило в силу в полночь и предусматривает возобновление высокоуровневой коммуникации, создание механизмов мониторинга и дальнейшую встречу военных командиров.
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