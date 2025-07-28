Трамп записал себе в заслуги перемирие между Таиландом и Камбоджей

По словам Трампа, он провел разговор с и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячай и премьером Камбоджи Хуном Мане.

"Рад сообщить, что после вмешательства президента Дональда Дж. Трампа обе страны достигли перемирия и мира. Поздравляю всех! Завершив эту войну, мы спасли тысячи жизней. Я поручил своей торговой команде возобновить переговоры по торговле", - написал он.

Трамп похвастался, что он якобы завершил уже множество войн "всего за шесть месяцев".

"Я горжусь тем, что являюсь президентом мира", - добавил он.