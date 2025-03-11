Трамп не залишив вибору: престижні університети США змушені скорочувати свою діяльність

Що відомо про обмеження в роботі топових університетів

10 березня керівництво Гарвардського університету оголосило про тимчасове заморожування найму, посилаючись на "значну фінансову невизначеність". Університет планує призупинити прийом на роботу на поточний семестр.

Цій заяві передувало рішення адміністрації Трампа скасувати гранти та контракти на суму 400 мільйонів доларів для Колумбійського університету через неспроможність подолати антисемітизм. Про це стало відомо 7 березня.

Окрім цього, адміністрація Трампа зараз активно проводить перевірку федеральних фондів у коледжах та університетах.

"Тимчасове заморожування має на меті зберегти фінансову гнучкість, поки ми краще не зрозуміємо, як відбуватимуться зміни у федеральній політиці, і не зможемо оцінити масштаб їхнього впливу", - заявило керівництво Гарвардського університету у зверненні до викладачів і співробітників.

Чим зумовлена така політика Трампа

Гарвардський та Колумбійський університети стали майданчиком для пропалестинських протестів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Саме через нездатність Колумбійського університету нібито розв'язувати проблему антисемітизму йому урізали фінансування. Подібну перевірку щодо ставлення до антисемітизму проводять і в Гарвард.

Гарвард і Колумбія належать до 10 університетських містечок, які планує відвідати федеральна робоча група з боротьби з антисемітизмом.

Додамо, що ще 4 березня Дональд Трамп пригрозив позбавити федерального фінансування будь-який навчальний заклад, який допускає "незаконні протести". За його словами, агітаторів викриють та ув’язнять.

Зазначимо також, що торік у рейтингу національних університетів США із 312 вищих навчальних закладів Гарвардський університет посів перше місце, Колумбійський - п’яте.