Рівень підтримки Трампа серед американців упав: актуальне соцопитування

Рейтинг президента США Дональда Трампа падає з моменту його вступу на посаду. Американці стурбовані станом економіки в країні.

Про це свідчать дані соцопитування Emerson College Polling, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Згідно з соцопитуванням, через 50 днів після інавгурації Трампа 47 відсотків американців схвалюють його роботу, а 45 відсотків - не схвалюють.

Такі показники відрізняються від тих, які були зафіксовані відразу після інавгурації нового президента. Тоді 49 відсотків американців схвалювали його роботу, а 41 відсоток - не схвалював.

При цьому більшість респондентів (48 відсотків) вказали, що незадоволені тим, як Трамп керує економікою, тоді як тільки 37 відсотків схвалюють.

"Незважаючи на те що на думку виборців США програють в економічній сфері, підтримка Трампа залишається сильною. Однак справжнім викликом стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Хоча після виборів мало що змінилося, початкова "фаза медового місяця", схоже, добігає кінця", - зазначив Спенсер Кімбалл, виконавчий директор Emerson College Polling.

Американцям найбільше подобається те, як Трамп вирішує проблеми імміграції: 48 відсотків схвалюють це і 40 відсотків не схвалюють. Найслабші сторони політики - економіка, охорона здоров'я та криптовалюти.