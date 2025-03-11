Рівень підтримки Трампа серед американців упав: актуальне соцопитування
Рейтинг президента США Дональда Трампа падає з моменту його вступу на посаду. Американці стурбовані станом економіки в країні.
Про це свідчать дані соцопитування Emerson College Polling, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Згідно з соцопитуванням, через 50 днів після інавгурації Трампа 47 відсотків американців схвалюють його роботу, а 45 відсотків - не схвалюють.
Такі показники відрізняються від тих, які були зафіксовані відразу після інавгурації нового президента. Тоді 49 відсотків американців схвалювали його роботу, а 41 відсоток - не схвалював.
При цьому більшість респондентів (48 відсотків) вказали, що незадоволені тим, як Трамп керує економікою, тоді як тільки 37 відсотків схвалюють.
"Незважаючи на те що на думку виборців США програють в економічній сфері, підтримка Трампа залишається сильною. Однак справжнім викликом стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Хоча після виборів мало що змінилося, початкова "фаза медового місяця", схоже, добігає кінця", - зазначив Спенсер Кімбалл, виконавчий директор Emerson College Polling.
Американцям найбільше подобається те, як Трамп вирішує проблеми імміграції: 48 відсотків схвалюють це і 40 відсотків не схвалюють. Найслабші сторони політики - економіка, охорона здоров'я та криптовалюти.
Заява Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що президент України Володимир Зеленський нібито має низький рейтинг підтримки серед населення. На думку американського лідера, лише 4% українців підтримують свого президента.
Але актуальні соцопитування свідчать про те, що 68% українців підтримують Зеленського. Таким чином, рейтинги президента України навіть вищі, ніж рейтинги президента США.
До слова, рейтинги Зеленського злетіли після того, як між ним і Трампом сталася сварка в Білому домі.
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