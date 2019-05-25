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Трамп может продать оружие Саудовской Аравии без согласия конгресса

Новости » Политика    25.05.2019 - 05:13
Трамп может продать оружие Саудовской Аравии без согласия конгресса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп хочет заключить 22 сделки на сумму 8 млрд долларов

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 24 мая, сообщил, что президент Дональд Трамп хочет воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы заключить соглашение о торговле оружием с Саудовской Аравией без согласия американского конгресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, Трамп собирается в обход конгресса заключить 22 соглашения с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами на сумму 8 млрд долларов.

По словам Помпео, проданное оружие будет использоваться арабскими странами для сдерживания агрессии Ирана на Ближнем Востоке.

В свою очередь представители Республиканской и Демократической партии призвали американского президента не использовать чрезвычайное положение для принятия оружейной сделки, которую ранее заблокировали в Сенате.

"Президент Трамп в очередной раз не уделил приоритетное внимание долгосрочным национальным интересам США и защите прав человека, а вместо этого делает услугу таким авторитарным странам, как Саудовская Аравия", - отметил демократ Роберт Менендес.

Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике.

Кроме того, Германия продлила запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что запрет на поставки оружия Эр-Рияду будет действительный до 30 сентября.

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