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Трамп може продати зброю Саудівській Аравії без згоди конгресу

Новини » Політика    25.05.2019 - 05:13
Трамп може продати зброю Саудівській Аравії без згоди конгресу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп хоче укласти 22 угоди на суму 8 млрд доларів

Державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю, 24 травня, повідомив, що президент Дональд Трамп хоче скористатися надзвичайним правом, щоб укласти угоду про торгівлю зброєю з Саудівською Аравією без згоди американського конгресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, Трамп збирається в обхід конгресу укласти 22 угоди з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами на суму 8 млрд доларів.

За словами Помпео, продана зброя буде використовуватися арабськими країнами для стримування агресії Ірану на Ближньому Сході.

В свою чергу представники Республіканської та Демократичної партії закликали американського президента не використовувати надзвичайне положення для ухвалення збройової угоди, яку раніше заблокували в Сенаті.

"Президент Трамп в черговий раз не приділив пріоритетну увагу довгостроковим національним інтересам США та захисту прав людини, а замість цього робить послугу таким авторитарним країнам, як Саудівська Аравія", - зазначив демократ Роберт Менендес.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дозволять американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці.

Крім того, Німеччина продовжила заборону на експорт озброєнь до Саудівської Аравії ще на півроку. Представник німецького уряду Штеффен Зайберт розповів, що заборона на постачання зброї Ер-Ріяду буде чинна до 30 вересня.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСаудовская АравияДональд Трампсделка
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