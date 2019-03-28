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США одобрили продажу Саудовской Аравии технологий по атомной энергетике

Новости » Политика    28.03.2019 - 09:30
США одобрили продажу Саудовской Аравии технологий по атомной энергетике
Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)

Компании попросили не делать документы публичными и не разглашать условия соглашений

Министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание пишет, что цель сделки - возможность участвовать в строительстве как минимум двух атомных электростанций в Саудовской Аравии. По данным агентства, шесть разрешений, которые подписал Перри, позволяют американским компаниям начать подготовительную работу для участия в сделке, но не предусматривают поставку оборудования для АЭС.

В министерстве энергетики заявили, что компании попросили не делать документы публичными и не разглашать условия соглашений, поскольку в заявках есть конфиденциальная информация.

Напомним, 19 февраля Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США во вторник приступил к расследованию в связи с имевшимися у Белого дома планами строительства АЭС в Саудовской Аравии.

В докладе выражается беспокойство в связи с возможностью того, что некоторые сотрудники администрации США в попытках добиться реализации проекта ранее пытались обойти процедуры обеспечения безопасности, имеющие отношение к ядерным технологиям.

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