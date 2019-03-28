США одобрили продажу Саудовской Аравии технологий по атомной энергетике
Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)
Компании попросили не делать документы публичными и не разглашать условия соглашений
Министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Издание пишет, что цель сделки - возможность участвовать в строительстве как минимум двух атомных электростанций в Саудовской Аравии. По данным агентства, шесть разрешений, которые подписал Перри, позволяют американским компаниям начать подготовительную работу для участия в сделке, но не предусматривают поставку оборудования для АЭС.
В министерстве энергетики заявили, что компании попросили не делать документы публичными и не разглашать условия соглашений, поскольку в заявках есть конфиденциальная информация.
Напомним, 19 февраля Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США во вторник приступил к расследованию в связи с имевшимися у Белого дома планами строительства АЭС в Саудовской Аравии.
В докладе выражается беспокойство в связи с возможностью того, что некоторые сотрудники администрации США в попытках добиться реализации проекта ранее пытались обойти процедуры обеспечения безопасности, имеющие отношение к ядерным технологиям.