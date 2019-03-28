США одобрили продажу Саудовской Аравии технологий по атомной энергетике

Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)

Компании попросили не делать документы публичными и не разглашать условия соглашений

Министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание пишет, что цель сделки - возможность участвовать в строительстве как минимум двух атомных электростанций в Саудовской Аравии. По данным агентства, шесть разрешений, которые подписал Перри, позволяют американским компаниям начать подготовительную работу для участия в сделке, но не предусматривают поставку оборудования для АЭС.