Трамп закликав жителів Тегерана до термінової евакуації

Жителям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.
"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - наголосив він.
Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль завдав ракетних ударів по Ірану. Однією з цілей стали ядерні об'єкти.
Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зараз триває другий етап операції Ізраїлю проти Ірану.
Зокрема, Ізраїль завдає ударів по Тегерану - військовим об'єктам, які пов'язані з Міноборони, зі стражами ісламської революції, поліцією.
При цьому він зазначав, що головна мета атак Ізраїлю - ядерна програма Ірану.
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