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Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Тегерана необходимо срочно эвакуироваться на фоне конфликта с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

По словам президента, Иран должен был подписать ядерную сделку, которую он предложил. 

"Какая жалость, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - подчеркнул он. 

Атаки Израиля

Напомним, на прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану. Одной из целей стали ядерные объекты.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, сейчас продолжается второй этап операции Израиля против Ирана.

В частности, Израиль наносит удары по Тегерану - военным объектам, которые связаны с Минобороной, со стражами исламской революции, полицией.

При этом он отмечал, что главная цель атак Израиля - ядерная программа Ирана.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп