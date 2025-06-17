Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации

Атаки Израиля

Напомним, на прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану. Одной из целей стали ядерные объекты.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, сейчас продолжается второй этап операции Израиля против Ирана.

В частности, Израиль наносит удары по Тегерану - военным объектам, которые связаны с Минобороной, со стражами исламской революции, полицией.

При этом он отмечал, что главная цель атак Израиля - ядерная программа Ирана.

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