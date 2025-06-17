Трамп закликав жителів Тегерана до термінової евакуації

Жителям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана! " - наголосив він.

За словами президента, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.

Атаки Ізраїлю

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль завдав ракетних ударів по Ірану. Однією з цілей стали ядерні об'єкти.

Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зараз триває другий етап операції Ізраїлю проти Ірану.

Зокрема, Ізраїль завдає ударів по Тегерану - військовим об'єктам, які пов'язані з Міноборони, зі стражами ісламської революції, поліцією.

При цьому він зазначав, що головна мета атак Ізраїлю - ядерна програма Ірану.

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